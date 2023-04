Eigensicherungstag der Polizei in Köln „Ziel muss sein, dass alle wieder gesund nach Hause kommen“

In einem Workshop lernen die Einsatzkräfte, die von überall aus NRW angereist sind, zum Beispiel von Experten einer Verhandlungsgruppe, wie man mit Personen in psychischen Ausnahmesituationen umgeht. Es geht auch um Hilfsmittel wie Kameras, die dabei helfen können, eine Situation zu deeskalieren. „Wir haben uns entschieden, dass wir eine Tragepflicht von Bodycams einführen“, sagt Reul. Er appelliert an alle Anwesenden: „Schalten Sie die Dinger auch ein.“ Videoaufnahmen könnten oft bei der Aufklärung helfen, wenn etwa ein Einsatz eskaliere. Alle Streifenwagen sollen nun in NRW nach und nach mit GPS ausgestattet werden. „Nicht um Sie zu kontrollieren“, sagt Reul zu den Polizistinnen und Polizisten. „Damit wir schnell herausfinden, wo Sie sind, wenn Sie Hilfe benötigen.“