Karneval in der Corona-Pandemie : „Diesmal wird nicht gefeiert!“ – So bereiten sich die NRW-Städte auf den 11.11. vor

Ein Plakat, das einen weinenden Clown zeigt, hängt an einer geschlossenen Kneipe an der Zülpicher Straße in Köln. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln/Düsseldorf Alkoholverbot in Köln und Appelle an die Menschen, sie mögen bitte zu Hause bleiben und auch dort nicht Karneval feiern – der 11.11. muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Polizei steht bereit, um bei Verstößen gegen die Verordnungen einzuschreiten.

Karneval fällt aus. Und Polizeibehörden und Kommunen setzten darauf, dass die Menschen in NRW vernünftig sind – und nicht feiern. Aus der Karnevalshochburg Köln heißt es: „Grundsätzlich geht die Stadt davon aus, dass die Appelle von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Fest-Komitee-Präsident Christoph Kuckelkorn die Menschen davon überzeugen, dass sie am 11.11. weder nach Köln kommen, um öffentlich zu feiern, noch privat Feiern organisieren“, sagte ein Stadtsprecher. Der 11.11. solle ein ganz normaler Wochentag werden wie jeder andere auch. „Durch den November-Lockdown müssen ohnehin alle gastronomischen Betriebe geschlossen bleiben.“ Das Kölner Ordnungsamt bereite sich aber trotz aller Verbote darauf vor, dass gegebenenfalls Feierwillige kommen könnten.

Die Kölner Polizei will am Mittwoch zum traditionellen Karnevalsbeginn mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein. „Für uns steht diesmal am 11.11. der Gesundheitsschutz des Einzelnen wie auch der Öffentlichkeit im Vordergrund“, sagte ein Polizeisprecher. Normalerweise wird Köln am 11.11. von Hunderttausenden Karnevalstouristen besucht. Diesmal sind jedoch alle Feiern abgesagt. Köln will Karnevalstouristen zudem mit einem Alkoholverbot abschrecken. Auf Plakaten wird für den Feier-Verzicht geworben. Zu sehen ist zum Beispiel die Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze, die versichert: „Am 11.11. feiere ich nicht. Weil es dein Leben schützt.“ Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte bereits im Oktober gesagt: „Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt.“

Veranstaltungen gibt es nicht in Köln, noch nicht einmal die ursprünglich geplante Eröffnung des Karnevals ohne Zuschauer in der Wagenbauhalle des Festkomitees. Sie sollte vom WDR übertragen werden - aber angesichts der steigenden Infektionszahlen hat der Sender auch das abgesagt. Es soll jetzt nur eine kleine Studioproduktion mit Erinnerungen an vergangene Zeiten, musikalischen Einspielern und einem Blick auf die Lage des Karnevals in Corona-Zeiten geben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) appellierte in dieser Woche an alle Bürger, die Karnevalshochburgen zu meiden. „Bleiben Sie zuhause“, sagte Reul. Nicht nur in Köln, auch in Essen, Duisburg, Bielefeld und Münster werde zusätzlich die Bereitschaftspolizei eingesetzt. Die Polizei werde die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren und bei Verstößen „konsequent einschreiten“.

Die Düsseldorfer Polizei sieht dem 11.11. gelassen entgegen. „Wir erwarten nicht, dass viel los sein wird“, sagt eine Polizeisprecherin. Der Bezirksdienst sei in normaler Stärke im Einsatz, zusätzliche Polizisten von der Altstadtwache könnten bei Bedarf jederzeit hinzugerufen werden. Eine verstärkte Polizeipräsenz in der Altstadt sei aber nicht geplant.Das traditionelle Hoppeditz-Erwachen mit Straßenkarneval ist in diesem Jahr abgesagt, ganz auf den Auftakt wird aber nicht verzichtet. Es wird eine Veranstaltung im Innenhof des Rathauses geben – ohne Publikum, nur mit Hoppeditz, Oberbürgermeister und Karnevalspräsidenten. Das Erwachen der Traditionsfigur soll im Live-Stream auf der Facebook-Seite des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) übertragen werden. Die Bevölkerung wurde gebeten, nicht zum Rathausplatz zu kommen. Die Polizei rechnet damit, dass sich die Düsseldorfer auch daran halten.Grund für die Entscheidung, die Polizeipräsenz nicht zu erhöhen, sei auch die allgemein ruhige Einsatzlage, so die Polizeisprecherin. Zudem hätte es in den vergangenen Jahren, in denen normal Karneval gefeiert wurde, keine größeren Einsätze am 11.11. gegeben, weshalb man in diesem Jahr mit einem noch ruhigeren Ablauf rechnen.

In Köln sind für Mittwoch auch zwei Kundgebungen gegen die Corona-Schutzbestimmungen angemeldet. Die eine findet am rechten Rheinufer auf der Deutzer Werft statt, die andere auf dem Ebertplatz in der Innenstadt. Man werde diese Versammlungen im Auge behalten, sagte der Polizeisprecher. Coronabedingt gelte in Köln generell eine Höchstgrenze von 100 Personen für Demonstrationen.

(Mit Agenturmaterial)