Illegaler Tierhandel : Kölner Polizei befreit vier Hundewelpen aus Kühlschrank

Köln Die Polizei hat in Düsseldorf und Köln mehrere Hunde befreit. Frauen hatten mit den Welpen illegalen Handel betrieben. Vier Hunde wurden sogar in einem Kühlschrank entdeckt.

Die Kölner Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere junge Pudelschnauzer, französische Bulldoggen, Chihuahuas und Malteser in Köln und Düsseldorf befreit. Dem Einsatz vorausgegangen waren Ermittlungen wegen illegalen Handels mit Hundewelpen gegen vier Frauen (20, 22, 42 und 61 Jahre alt).

Vier Malteser-Welpen hatte eine der Frauen in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler in einem offenen Kühlschrank zusammengepfercht. Veterinärinnen des Umwelt- und Verbraucherschutzamts unterstützten den Einsatz. Die Welpen werden nun in Kölner Tierheime gegeben.