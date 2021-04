Fälle in vielen NRW-Städten : Polizei warnt vor betrügerischen Paketbenachrichtigungen

Köln/Düsseldorf „Ihr Paket wurde verschickt“: Betrüger nutzen den Umstand, dass zur Zeit viele Menschen alles mögliche im Internet bestellen. Die Polizei warnt daher vor einer neuen bundesweiten Masche, die mittlerweile in mehreren NRW-Städten aufgetreten ist.

Die Betrugsmasche ist bundesweit verbreitet, in Nordrhein-Westfalen waren laut Polizei in den vergangenen Wochen in mehreren Städten Personen betroffen, darunter in Düsseldorf, Wesel, Münster und im Bergischen Städtedreieck Solingen, Remscheid und Wuppertal.

„Smishing“ wird die Hackermethode genannt, die Textnachrichten nutzt, um etwa an sensible persönliche Daten abgreifen zu gelangen. „Personen, die auf den Link geklickt haben, berichten, dass eine Software nachgeladen wurde und kurz danach über den Tag verteilt mehrere hundert SMS von verschiedenen Rufnummern zugestellt wurden, die alle die gleiche Nachricht enthielten“, teilt das Landeskriminalamt Niedersachsen mit. Auch dort gab es vermehrt Fälle von „Smishing“.

Betrüger bieten „Impfung an der Haustür“ an

Polizei warnt vor perfider Masche : Betrüger bieten „Impfung an der Haustür“ an

Im Umlauf sind aktuell auch Phishing-E-Mails, wie das LKA NRW mitteilt. Betrüger behaupten in den Mails, als Dienstleister im Online-Sektor, zum Beispiel Banken und Sparkassen, nur per Telefon oder E-Mail weiterhelfen zu können. Die Kunden werden per E-Mail aufgefordert, ihre Daten abzugleichen, insbesondere Passwörter oder andere sensible Daten auf Web-Seiten einzugeben, die täuschend echt aussehen. Tatsächlich werden die Daten auf eine betrügerische Seite eingegeben und die Täter gelangen so in den Besitz aller nötigen Angaben, um diese wiederum für weitere Tathandlungen nutzen zu können.