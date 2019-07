Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Razzien in Köln und Düren : Islamisten-WG mit „beachtlicher Affinität zu Waffen“

Foto: dpa/Oliver Berg 10 Bilder Razzia wegen Terrorverdacht in Köln und Düren.

Köln Nach den Razzien in Köln und Düren hat die Kölner Polizei Details zu den Verdächtigen bekannt gegeben. Zwei Gefährder hatten erst seit Kurzem in einer Wohnung in Düren zusammengelebt - möglicherweise, um einen Anschlag vorzubereiten.