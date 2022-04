Verhandlung in Köln : Drach-Prozess soll nach Corona-Unterbrechung fortgesetzt werden

Köln Zwei Verhandlungstermine waren wegen Quarantänepflichten von Prozessbeteiligten ausgefallen. Nun ist für Mittwoch die Fortsetzung der Verhandlung gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach geplant. Polizeibeamte werden vernommen.

Der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht soll am Mittwoch mit der Vernehmung von Polizeibeamten fortgesetzt werden. Sie sollen zu einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter vor einer Ikea-Filiale in Köln-Godorf im März 2018 aussagen. Neben diesem Überfall werden Drach in dem Prozess noch drei weitere Überfälle in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zur Last gelegt. Da Drach in zwei Fällen auch auf Geldboten geschossen und diese lebensgefährlich verletzt haben soll, ist er neben besonders schweren Raubes auch wegen versuchten Mordes angeklagt.