Geboostert und gestestet : Kölner Wirte freuen sich auf Kneipenkarneval

Köln Das Kölner Stadtgebiet und die Düsseldorfer Altstadt werden über Karneval zur „Brauchtumszone“ erklärt. Was sagen die Wirte, und wie sicher ist das Feiern im Freien und in den Kneipen?

In einer Kneipe sieht die Situation allerdings anders aus. Dort könnten sich die Viren im Raum ausbreiten und aufkonzentrieren, dazu achte gerade an Karneval niemand auf Abstandsregeln. „Zwar reduziert die Testpflicht die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung“, sagt Scheuch, „aber Tests sind nur Momentaufnahmen.“ Abgestrichen würden die Schleimhäute, das Virus könnte sich aber bereits in der Lunge vermehren und so bei einem Test nicht erfasst werden. Scheuch hätte es besser gefunden, gerade in einer Zeit mit hohen Infektionszahlen auf das Feiern in Innenräumen zu verzichten oder die Anzahl der Gäste zu begrenzen. Er rät dazu, etwa darauf zu achten, dass eine Kneipe gut belüftet wird. Auch der Faktor Zeit spiele im Innenraum eine Rolle. „Studien haben gezeigt, dass zum Beispiel Raucher, die in Kneipen häufiger mal vor die Tür gehen, sich seltener infizieren“, sagt Scheuch. Auch für Nichtraucher gilt also: Ab und zu frische Luft schnappen minimiert das Ansteckungsrisiko.