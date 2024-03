Prozess in Köln Karnevalsmord von 1988 – Angeklagter in Cold Case verurteilt

Die Richter sind davon überzeugt, dass der heute 57 Jahre alte Kölner in der Nacht auf den 14. Februar 1988, Karnevalssamstag, der jungen Petra Nohl gefolgt ist, sie dann angegriffen, geschlagen und erdrosselt hat – aus niedrigen Beweggründen. Der Täter hat sein Opfer ausgeraubt. Die Beute: 100 Deutsche Mark, die eine Freundin Petra Nohl kurz zuvor noch gegeben hatte, damit sie sich ein Taxi nehmen kann. Anwohner entdeckten die Leiche der 24-Jährigen am nächsten Morgen hinter einem Imbisswagen in der Albertusstraße. Unklar bleibt, ob Norbert K. womöglich auch ein sexuelles Motiv hatte, als er Petra Nohl folgte.