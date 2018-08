Köln: Bundeswehr-Werbung rund um Gamescom 2018 stößt auf Kritik

Köln Die Bundeswehr wirbt auf der Gamescom um Nachwuchs und verwendet dafür Begriffe aus Computerspielen. Kritiker werfen ihr deshalb vor, dass sie den Krieg verharmlose. Ein Sprecher der Streitkräfte hält dagegen: Die Reklame vermittle Werte der Bundeswehr.

Auf einem Plakat steht „Mehr Open World geht nicht“. Damit ist eine freie Spielwelt gemeint, in der Spieler nicht auf vorgegebenen Wegen laufen. In einer anderen Reklame heißt es: „Multiplayer at its best.“ Das bezieht sich auf Spiele mit Multiplayer-Modus, bei denen Spieler mit anderen Menschen und nicht nur gegen einen Computer spielen. Beide Begriffe werden mit Shooter-Spielen assoziiert, bei denen die Spieler etwa in die Rolle von Soldaten schlüpfen und Missionen erfüllen. Oft müssen sie dafür andere Figuren abschießen.