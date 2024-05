Urlaub Reiseziel Balearen und Kanaren – NRW-Flughäfen häufig genutzt

Die meisten Passagiere, die in NRW in den Flieger stiegen, starteten von den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. In Düsseldorf starteten 67,8 Prozent aller Passagiere mit Reiseziel Kanaren. Bei den Balearen waren es 44,2 Prozent. Vom Flughafen Köln/Bonn hoben 25,4 Prozent aller NRW-Passagiere Richtung Kanaren ab, auf die Balearen flogen von dort 29,4 Prozent aller NRW-Einsteiger.