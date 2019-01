500 Komparsen gesucht: TV-Serie „Babylon Berlin“ wird in NRW gedreht

TV-Serie „Babylon Berlin“ wird in NRW gedreht

Düsseldorf Wer schon immer mal in die Rolle eines Henkers schlüpfen wollte, hat bald Gelegenheit dazu: Für die neue Staffel der Krimiserie „Babylon Berlin“ werden in Nordrhein-Westfalen etliche Komparsen gebraucht - auch Männer mit Glatze haben eine Chance.

Henker, Gangster und Priester gesucht: Die historischen Krimiserie „Babylon Berlin“ geht weiter - und für Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen werden dafür bald massig Komparsen benötigt. Wie die Castingagentur Eick am Montag mitteilte, sind für die dritte Staffel des während der Weimarer Republik spielenden TV-Epos im Frühjahr 2019 Filmaufnahmen in Köln, Bonn, Düren, Solingen und Krefeld geplant. Neben den Hauptdarstellern sollen dann 500 Komparsen und 40 Kleindarsteller vor der Kamera stehen.