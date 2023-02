Prozess in Köln Bewährungsstrafen für Köln-Fans nach Nizza-Krawallen

Der Vorsitzende des Schöffengerichts machte dem Lageristen, der der Ultra-Szene angehörte, deutlich: „Sie sind einschlägiger Bewährungsversager.“ Das Gericht rechnete ihm aber sein umfassendes Geständnis und die viermonatige Untersuchungshaft an – Florian W. verpasste in dieser Zeit die Geburt seines ersten Kindes. Er nahm in der Haft an einem Anti-Aggressionstraining teil, auch das kam ihm nun zugute. W. war in Nizza während einer laufenden Bewährung erneut straffällig geworden. Er hatte eine brennende Bengalo-Fackel in Richtung gegnerischer Fans und Stadionordner geworfen. „Ich habe in der Untersuchungshaft viel Zeit zum Nachdenken gehabt“, sagte er. „Es tut mir leid, was passiert ist.“ Dass er die Geburt seines Sohnes verpasst habe, werde er sich nie verzeihen.