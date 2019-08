Kölner Polizei warnt vor neuer Masche : Betrüger bieten Airbnb-Wohnungen zur Dauermiete an

Köln Die Kölner Polizei warnt vor einer neuen Masche: Betrüger mieten Wohnungen über Airbnb an und bieten sie auf einem Immobilienportal als freie Wohnungen an - um die Kaution zu kassieren.

Am 25. Juli flog der Schwindel in Köln mit der Anzeige einer jungen Frau auf, die am 20. Juli eine Wohnung auf der Antwerpener Straße besichtigt hatte und nun eine Vorab-Kaution auf ein niederländisches Konto zahlen sollte. Da der vermeintliche Vermieter die Hinterlegung der Kaution auf einem Mietkautions-Sparbuch ablehnte, und sie ihn nicht unter seiner angegebenen Telefonnummer erreichen konnte, stellte sie eigene Nachforschungen an.