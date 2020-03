Besuchsverbote in Senioreneinrichtungen : „Die Sehnsucht nach den Familien ist natürlich groß“

Köln/Düsseldorf Mit Besuchsverboten versuchen Einrichtungen für alte Menschen ihre Bewohner vor dem Corionavirus zu schützen. Mit kleinen Konzerten im Hof oder Briefen wollen Nachbarn und Heimleitungen die Senioren aufmuntern.

Die Bewohner von Seniorenheimen dürfen wegen der Corona-Krise wochenlang keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben, weil das Virus vor allem ältere Menschen gefährdet. Das Berliner Unternehmen Nepos ruft nun auf Facebook dazu auf, Postkarten an die Bewohner der Heime zu verschicken. Die ersten Karten haben die 15 Mitarbeiter geschrieben und verschickt. „Es soll einfach eine nette Geste sein, die den älteren Menschen zeigt, dass man an sie denkt“, sagt Geschäftsführerin Alexandra Böhmer. Eine ältere Frau habe schon mit einem Brief geantwortet.

„Ich finde jede Idee erstmal positiv“, sagt Bernd Gellrich, Vorstandsmitglied der Diakonie Rhein-Neuss Kreis. Das Antworten auf Post falle vielen Bewohner allerdings schwer. „Fast alle sind demenziell verändert.“ In einem Seniorenheim in Grevenbroich gibt es nun im Innenhof kleine Konzerte einer Musikschule. „Unsere Bewohner können dann von ihren Balkonen aus zuschauen“, sagt Gellrich. Ihn freut, dass die Angehörigen der Senioren auch an die Pflegekräfte denken und Blumen vorbeibringen. Die Zeit sei für alle nicht einfach. „Aber wir müssen alles dafür tun, das Virus von den Einrichtungen fern zu halten“, sagt er.

Schokolade als Nervennahrung für die Senioren

In Köln kam vor einigen Tagen ein riesiger bunter Brief im Altenzentrum St. Heribert in Deutz an. „Kinder aus der Nachbarschaft haben ihn für die Bewohner geschrieben“, sagt Marianne Jürgens vom Caritasverband Köln, der sechs Altenheime im Stadtgebiet unterhält. „Es gab auch schon Schokolade als Nervennahrung für die Bewohner aus dem Umfeld“, sagt Jürgens. Auch in den acht Pflegeheimen der Sozial-Betriebe Köln (SBK) gibt es verschiedene Initiativen. Im Seniorenzentrum Riehl gibt in dieser Woche ein Drehorgelspieler ein kleines Konzert im Hof, wie Kirsten Jakubczyk erzählt, die die soziale Betreuung im Haus leitet. „An einem anderen Tag singt ein Ehepaar aus der Nachbarschaft für unsere Senioren, das eigentlich in einem Chor singt, der sich im Moment ja aber auch nicht treffen kann.“