Erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet: Tausende Menschen wollen am Samstag in Köln gegen Kohle demonstrieren

Tausende Menschen wollen am Samstag in Köln gegen Kohle demonstrieren

Köln/Berlin Wenige Tage vor dem Weltklimagipfel im polnischen Katowice rufen Umweltschützer für Samstag zu einer Doppel-Demonstration in Berlin und Köln auf. Ihre Forderung: mehr Klimaschutz. In Köln könnte das für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgen.

Kurz vor dem Weltklimagipfel in Polen wollen am Samstag ab 12 Uhr Tausende Umweltschützer in Köln und Berlin demonstrieren. Nach Angaben der Stadt Köln rechnen die Veranstalter für die Kölner Demo mit 5000 Teilnehmern. Unter dem Motto „Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt“ wollen die Demonstranten von der Deutzer Werft auf der rechten Rheinseite über die Deutzer Brücke zum Heumarkt in der Altstadt ziehen - und dann wieder zur Deutzer Werft. Dort ist für 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung geplant. Die Stadt warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeitgleich spielt der 1. FC Köln, und es ist das erste Adventswochenende.

In Köln werde sich die Demonstration vor allem gegen den Tagebau im Hambacher Forst wenden. In Berlin gehe es darum, den Druck auf die Bundesregierung für mehr Klimaschutz zu erhöhen, hieß es. Dort werden ebenfalls rund 5000 Teilnehmer zur Protestveranstaltung erwartet. Mit der Doppel-Demonstration solle ein „starkes Signal der Zivilgesellschaft“ für einen raschen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gesetzt werden, hieß es von den Veranstaltern.

Das Bündnis kritisierte zudem, dass die Kohlekommission der Bundesregierung ihren Abschlussbericht nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im Februar 2019 vorlegen will. Die erst am Montag verkündete Terminverschiebung sei ein „Kniefall vor der Kohlelobby“, kritisierte der Geschäftsführer von Campact, Christoph Bautz. Dadurch werde Deutschland „mit leeren Händen“ zum Weltklimagipfel nach Katowice reisen. Mit Blick auf die Positionen der USA oder Brasiliens beim Klimaschutz betonte Bautz, angesichts des „schwierigen internationalen Umfelds“ sei die fehlende deutliche Positionierung Deutschlands „eine klimapolitische Bankrotterklärung“. Die 24. UN-Klimakonferenz findet vom 3. bis 14. Dezember in Katowice in Polen statt.