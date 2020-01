Nach Demo gegen „Umweltsau“-Lied : Polizei entfernt Protestbanner von Kölner WDR-Gebäude

Das WDR-Gebäude in Köln (Archivfoto). Foto: WDR/Herby Sachs

Köln Die Kölner Polizei hat am Sonntag fünf Männer gestellt, die auf dem Dach des WDR-Funkhauses ein Protestbanner angebracht haben sollen. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, Flugblätter vom Dach des Gebäudes geworfen zu haben.

Das Banner mit der Aufschrift „WDRliche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren“ wurde entfernt und sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren seien am Fuße ihrer selbst mitgebrachten Leiter in einer Seitenstraße von Polizisten in Empfang genommen worden. Der Staatsschutz ermittelt den Angaben nach wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie Hausfriedensbruchs.