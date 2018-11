Köln: Bande aus Nordrhein-Westfalen soll europaweit Drogen verschickt haben

Köln/St. Augustin Eine Bande aus Nordrhein-Westfalen soll europaweit mehrere hundert Postsendungen mit Cannabis und Marihuana pro Tag verschickt haben. Bei einer Razzia wurden neun Verdächtige verhaftet.

Ermittler verhafteten bei einer großangelegten Durchsuchung neun Beschuldigte und beschlagnahmten unter anderem 50 Kilogramm Drogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Köln und Siegburg mitteilten. Die Bande hatte das Rauschgift demnach im sogenannten Darknet verkauft, Besteller zahlten in der Kryptowährung Bitcoin.