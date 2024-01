Gefährliche Attacke auf „Opium fürs Volk“ Cover-Band der Toten Hosen angegriffen und verprügelt

Es war wohl zunächst ein gelungener Abend in der Groove Bar, bevor es zu dem Angriff kam. So schreibt die Band zunächst am Sonntag: „Nach einem wunderschönen Konzert wurden wir gestern Nacht auf dem Weg ins Hotel hinterrücks von mehreren Angreifern brutal attackiert“. Der Vorfall habe sich dabei nicht in der Bar, sondern auf dem Weg zum geparkten Bandauto ereignet. „Ohne jede Vorwarnung hat es Andi im Gesicht erwischt, die Lippe ist tief gespalten“, heißt es weiter in dem Statement der Band. „Zwei weitere von uns haben ein blaues Auge, eine dicke Nase und ein eingerissenes Ohr.“ Die Bandmitglieder hätten dann laut die Polizei alarmiert, die Angreifer von ihnen abgelassen.