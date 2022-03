Anstieg in Köln : Karneval als Auslöser für erhöhte Corona-Fallzahlen?

Die Zülpicher Straße in Köln an Weiberfastnacht in der vergangenen Woche. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln/Düsseldorf Tausende haben in Köln und Düsseldorf im Straßenkarneval und in den Kneipen gefeiert. Die Stadt Köln verzeichnet nun einen Anstieg der Corona-Fallzahlen – vor allem bei jungen Menschen.

Hat der Karneval die Infektionszahlen im Rheinland wieder nach oben schnellen lassen? Ganz so einfach ist das nicht zu beantworten. Zwar teilt die Stadt Köln auf Anfrage mit: „Aktuell verzeichnen wir in Köln wieder einen Anstieg der Fallzahlen.“ Vor allem in der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren sei der Anstieg besonders ausgeprägt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in dieser Gruppe von 1466 auf 1876 gestiegen. „Dies kann ein Anzeichen für Ansteckung im Zusammenhang mit Karneval sein“, sagt eine Stadtsprecherin. „Eine ursächliche Erklärung des Inzidenzanstiegs durch den Karneval ist aber nicht sicher beurteilbar, auch aufgrund der inzwischen erheblich zurückgefahrenen Kontaktnachverfolgung.“

Da an Karneval die Regeln verschärft worden waren, also nur mitfeiern konnte, wer geboostert war und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen konnte, kam es vor und an den Karnevalstagen zu einem deutlich erhöhten Testaufkommen in Köln. So wurden nach Angaben der Stadt etwa an Weiberfastnacht 103.640 Tests durchgeführt – am Freitag, 25. Februar, wurde die höchste Anzahl mit 130.416 Tests erreicht. Auch dadurch wurden mehr positive Fälle bekannt, die in die Zahlen einfließen.