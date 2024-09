Jugendlicher in Köln-Mülheim erstochen 15-Jähriger „aus Wut und Rache“ getötet – vier Männer angeklagt

Die Ermittler gehen von folgendem Tatablauf aus: Die Beschuldigten sollen Dara in der Nacht auf den 10. März vor einer Kneipe in der Danzierstraße in Mülheim gegen 1.30 Uhr mit Waffen bedroht und zum Mitgehen gezwungen haben. Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sprach damals von einer „Entführung“. Die Bedrohung hat auf Gäste der Kneipe, aber auch Anwohner derart ernst gewirkt, dass gleich mehrere Zeugen die Polizei alarmierten. Zeitweise suchte die Polizei die Gegend mit bis zu einem Dutzend Streifenwagen ab, setzt auch einen Spürhund ein, zunächst vergeblich. Inzwischen sollen die Beschuldigten mit Dara in den abgelegenen Mülheimer Hafen gefahren sein. Dort sollen sie ihn mit mehreren Messerstichen getötet und den Leichnam in der Nähe des Hafenbeckens abgelegt haben.