Missbrauchsprozess in Köln : Priester offenbar Serientäter

Der angeklagte katholische Priester Hans U. im Kölner Landgericht. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Fünf weitere mutmaßliche Missbrauchsopfer und viele neue Tatvorwürfe – im Prozess gegen den ehemaligen katholischen Priester Hans U. hat das Kölner Landgericht weitere 85 Fälle ins laufende Verfahren einbezogen.

Krankenhausseelsorger stehen Patienten bei, die Angst vor einer Operation, vielleicht sogar vor dem Tod haben. Sie trösten auch Angehörige und sind da, wenn in der Klinik niemand sonst Zeit hat. Der katholische Priester Hans U. war vor zehn Jahren Krankenhausseelsorger in Wuppertal. Er gewann dort nach Überzeugung der Kölner Staatsanwaltschaft das Vertrauen eines schwerkranken Mannes, dem er beistehen sollte. Er knüpfte laut Anklage freundschaftliche Bande zu dessen Familie und missbrauchte die kleinen Töchter des Mannes dann jahrelang sexuell.

Die beiden heute erwachsenen Frauen sind zwei weitere mutmaßliche Opfer des Priesters, der seit November vor Gericht steht, weil er in den 1990er Jahren seine drei minderjährigen Nichten zum Teil schwer missbraucht und sich 2011 an einem elfjährigen Mädchen vergangen haben soll. Im Prozess war offenbar geworden, dass es vermutlich einige weitere Frauen gibt, die Hans U. als Kinder missbraucht hat. Einige hatten sich selbst ans Gericht gewandt. Nun ist klar: Es gibt fünf weitere mutmaßliche Opfer. 85 neue Fälle teils schweren sexuellen Missbrauchs wirft die Staatsanwaltschaft dem ehemaligen Priester zusätzlich vor. Ursprünglich angeklagt war er wegen 33 Fällen. Der Staatsanwalt verlas am Mittwoch eine Nachtragsanklage mit all diesen neuen Fällen, die nun in das laufende Verfahren einbezogen werden.

Hans U. soll die Mädchen – das jüngste war neun Jahre alt – zwischen 2002 und 2018 missbraucht haben, unter anderem in Wuppertal, Gummersbach und Zülpich. In 21 Fällen geht es um schweren sexuellen Missbrauch wie Geschlechtsverkehr. Der heute 71-Jährige soll die Mädchen manipuliert und in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht haben. So soll er sich immer bewusst Kinder ausgesucht haben, die in schweren Lebenssituationen waren. Er half der Tochter einer schwer alkoholkranken Mutter, einer Grundschülerin, bei den Hausaufgaben, ließ das Kind laut Anklage am Wochenende bei sich im Pfarrhaus übernachten. Für sexuelle Handlungen soll er Gegenleistungen versprochen haben, wie etwa einen MP3-Player.

Die beiden erwähnten Töchter des kranken Mannes soll er nicht nur bei sich, sondern auch in deren Elternhaus auf der Gästecouch missbraucht haben. Für eine der Schwestern soll er mit den Eltern eine Art „Therapievereinbarung“ geschlossen haben, weil sie angeblich jähzornig war. In dem Vertrag war wohl sogar festgelegt, dass das Mädchen einmal im Monat ein Wochenende im Pfarrhaus verbringen muss. Das Kind soll von ihm bis zu seinem 15. Lebensjahr missbraucht worden sein.

Der Angeklagte hörte sich all die neuen Vorwürfe ohne eine sichtbare Regung an. Seit Ende Januar sitzt er in Untersuchungshaft. Da sich die neuen Vorwürfe auch auf die jüngere Vergangenheit beziehen, sah Richter Christoph Kaufmann Wiederholungsgefahr. Kaufmann hatte am Morgen die Mail eines ehemaligen Vorgesetzten des Priesters vorgelesen. Der Mann, ebenfalls Pfarrer, macht sich Vorwürfe, weil er Hans U. „nicht mit Diensten beauftragt hätte, die ihn in Kontakt mit Kindern brachten“, wie er dem Gericht schrieb, wenn er gewusst hätte, was das Erzbistum Köln damals schon wusste. Die Verantwortlichen im Erzbistum hatten ihm im Jahr 2012 offenbar nicht gesagt, dass Hans U. schon einmal beurlaubt war, weil schwere Vorwürfe gegen ihn aufgekommen waren. Hans U. habe ihm damals gesagt, er würde „sehr gern“ Kindergottesdienste und die Vorbereitung der Kinder für die Erstkommunion übernehmen. „Das habe ich ihm dankend gewährt“, schrieb der leitende Pfarrer.