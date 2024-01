Prozess in Köln Das Millionengeschäft mit Corona-Tests

Inzwischen sitzt Murat K. in Haft und muss sich nun wegen schweren Betrugs, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Köln verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass er durch Abrechnungsbetrug in seinen Testzentren einen Schaden von rund 19 Millionen Euro verursacht hat. Er soll außerdem einen Doktortitel für sich selbst gefälscht haben. Zwar wurden in seinen Testzentren in Köln, Euskirchen, im Rhein-Erft-Kreis und im Rhein-Kreis Neuss tatsächlich Bürgertests durchgeführt – der Angeklagte soll der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) aber Testzahlen gemeldet haben, die je um etwa ein Drittel erhöht worden waren. Tests also, die nie durchgeführt worden sind.