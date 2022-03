Prozess im Kölner Landgericht : Freispruch für Bonner AfD-Politiker

Köln Er wollte eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung nicht akzeptieren und ging in die nächste Instanz – nun wurde der Bonner AfD-Politiker Felix C. im Kölner Landgericht freigesprochen.

Der 25-jährige Student, der für die AfD in Bonn aktiv ist, war angeklagt worden, nachdem er im April 2019 nach einer AfD-Veranstaltung in Köln-Kalk mit einem Auto erst einen Rollstuhlfahrer touchiert und dann einen 33-Jährigen auf die Motorhaube aufgeladen haben soll. Der Mann hatte sich beim Absprung Prellungen zugezogen. Er gehörte zu einer Gruppe, die gegen die AfD-Veranstaltung demonstriert hatte. Felix C. fuhr damals davon, ohne auf die Polizei zu warten. Im Juni 2021 wurde er zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 250 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen.

Das Kölner Landgericht hob dieses Urteil nun auf und sprach C. frei. Er wird außerdem finanziell für den Führerscheinentzug entschädigt. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte der Vorsitzende Richter. Zwar habe die Kammer eine vorsätzliche Körperverletzung bejaht. Aber der verletzte 33-Jährige habe sich eigenverantwortlich selbstgefährdet, weil er und die anderen Demonstranten das Auto blockiert und an der Weiterfahrt gehindert hätten. „Auf die Frage, warum er sich dem Auto in den Weg gestellt hat, konnte er uns keine befriedigende Antwort geben“, sagte der Richter. Der Mann, der im Verfahren als Nebenkläger auftrat, hätte nach Überzeugung des Gerichts auch zur Seite springen können, als das Auto anfuhr. Stattdessen sei er auf die Motorhaube gesprungen, obwohl er gewarnt war. Felix C. habe sowohl Hupe als auch Lichthupe betätigt. „Sie hätten also mit Leichtigkeit zur Seite springen können“, sagte der Richter.