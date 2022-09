43-jähriger Euskirchener in Untersuchungshaft : Weltweiter Amphetaminhandel von Garage aus

Köln Ein 43-jähriger Euskirchener sitzt in Untersuchungshaft, weil er aus seiner Garage einen florierenden Handel mit Amphetaminen betrieben haben soll.

Ein Mann aus Euskirchen soll von seiner Garage aus jahrelang einen schwunghaften Handel mit Amphetaminen betrieben haben. Der 43-Jährige sei festgenommen worden und sitze bereits in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Köln mit. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Beschuldigte seit 2014 über das Darknet mindestens 48 Kilogramm Amphetamine mit einem Marktwert von 250.000 Euro verkauft und per Post weltweit verschickt haben.