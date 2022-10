Prozess um versuchten Giftmord in Köln : „Es kann wohl nicht sein, was nicht sein darf“

Köln Im Indizienprozess gegen eine Kölnerin, die ihren Schwiegervater mit einer Überdosis Insulin vergiftet haben soll, ist ein Ende zwar zum Greifen nah – doch das Verteidiger-Team beantragt weitere Gutachten. Ihre Mandantin bestreitet die Tat.

Der Umgangston wird rauer in Saal 210 des Kölner Landgerichts. Mal platzt dem Vorsitzenden Richter der Kragen, mal wird der Verteidiger beleidigend, dann wird der Staatsanwalt laut. Es ist der 54. Verhandlungstag im Prozess gegen die Ehefrau eines Kölner Arztes. Clara S. (Namen geändert), 42 Jahre alt und Mutter zweier kleiner Kinder, ist angeklagt, ihren Schwiegervater mit einer Überdosis Insulin vergiftet zu haben. Der damals 80-Jährige hat überlebt, aber schwerste Hirnschäden erlitten.

„Denken Sie an ihre Kinder“, hatte Oberstaatsanwalt Bastian Blaut am ersten Verhandlungstag Ende Juli 2021 zur Angeklagten gesagt. Sollte heißen: Ein Geständnis könnte sowohl Einfluss auf das Strafmaß als auch auf die Dauer der Hauptverhandlung haben. Doch Clara S. hat nicht gestanden, bis heute nicht. Seit zwei Jahren und drei Monaten ist sie nun in Haft und getrennt von Sohn, Tochter und Ehemann.

Ihre Verteidiger Jürgen Graf und Frank Seebode sagen: Clara S. hat den Mordanschlag auf ihren damals 80 Jahre alten Schwiegervater nicht verübt. Und sie legen sich mächtig ins Zeug für ihre Mandantin. Gleich drei neue Beweisanträge stellte das Verteidigerteam am Mittwoch in dem Indizienprozess. Eigentlich hatte die Strafkammer einmal mehr vor, die Beweisaufnahme zu schließen und das Plädoyer der Staatsanwaltschaft zu hören. Geplant war, das Verfahren bereits im Januar dieses Jahres abzuschließen.

Eine Frage der Verteidigung ist: Um welche Uhrzeit ist das Insulin in den Körper des Seniors gelangt? Das Gutachten eines Diabetes-Experten, das die Anwälte in Auftrag gegeben hatten, hatte als Ergebnis hervorgebracht, dass die Insulin-Überdosis erst am Morgen des 6. Juli 2020 in das Blut des Opfers gelangt sein kann – und nicht am Nachmittag des Vortages. Die Anklage hingegen geht davon aus, dass Clara S. am 5. Juli 2020 mit ihrer Tochter zur Villa des Schwiegervaters im Kölner Westen gefahren ist – was unstrittig ist. Sie soll ihm dort beim gemeinsamen Muffin-Essen erst ein Beruhigungsmittel ins Getränk gemischt und ihm dann, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte, mindestens eine Insulinspritze verabreicht haben. Ihre kleine Tochter soll sie mit Kinderserien im Nebenzimmer abgelenkt haben. Die liefen eineinhalb Stunden auf dem Mobiltelefon der Mutter, was die Ermittler später nachwiesen.

Rätselhaft ist ein mögliches Motiv für die Tat. Zwar war das Verhältnis zwischen Schwiegervater – der noch als Arzt praktizierte – und Schwiegertochter nicht das beste, aber ob sie deshalb beschlossen hat, ihn zu töten? Immerhin hatte sie mit ihrem Mann, der ebenfalls in der väterlichen Praxis arbeitet, und den beiden Kindern ein privilegiertes Leben. Könnte es der Angeklagten trotzdem um Geld gegangen sein? Möglicherweise um die Villa des Seniors am Stadtwald?

Fest steht, dass Clara S. vor jenem 5. Juli wochenlang akribisch im Internet recherchierte zu den Themen „Erbe“ und „Vergiftung“. Sie googelte vor allem geschmacksneutrale Präparate in Tropfenform. Die Ermittler entdeckten im Suchverlauf auch Recherchen zum Thema „Insulinüberdosis“ und Clara S. hatte auch einen Beitrag aufgerufen mit dem Titel „Ein (fast) perfekter Mord“ über einen Mord durch eine Insulinüberdosis. Die Angeklagte hatte den Suchverlauf zwar gelöscht, er konnte aber wiederhergestellt werden. Im Prozess erklärt Clara S. die Internetsuche mit ihrer Diabetes-Erkrankung. Auf manche Seiten sei sie durch Zufall geraten, sagte sie in den Vernehmungen.

Eine Frage ist: Wenn Clara S. nicht die Täterin ist, wer war es dann? Die Verteidigung brachte im Laufe des Prozesses immer wieder einen möglichen Selbstmordversuch des Arztes ins Spiel. Doch die forensische Psychiaterin Konstanze Jankowski verneinte eine angebliche Lebensmüdigkeit des Seniors. Sie sagte klar: „Es gab keine Ausgangssituation, die für einen Spontan-Suizid sprechen könnte.“ Keine einzige Zeugenvernehmung würde darauf hinweisen. Im Gegenteil: Der Arzt sei topfit gewesen, robust, stabil, zukunftsorientiert, er habe Reisen geplant, war viel unterwegs und überall gern gesehen. Er sei allenfalls nach einem Zehn-Stunden-Tag mal bei einem Konzert in der Philharmonie eingeschlafen, wie seine ehemalige Lebensgefährtin berichtet hatte, aber das sei für einen Mann seines Alters nicht besorgniserregend, wie die Psychiaterin anmerkt. Robert S. habe trotz seines Alters weiterarbeiten wollen und seinen 80. hätte er am liebsten groß gefeiert – dann sei aber die Pandemie dazwischengekommen.

Auch der zweite Sohn des Arztes, der Schwager der Angeklagten, sagte im Zeugenstand: „Mein Vater weiß, wie er sich sicher umbringen könnte.“ Als Mediziner habe er schließlich Zugang zu allen Medikamenten gehabt, in seinem Arztkoffer sei immer auch Morphin gewesen. Warum also hätte er einen Fehlversuch mit Insulin riskieren sollen? Und: Warum wurde keine Spritze gefunden? Warum saß der bewusstlose Arzt im Sessel im Wohnzimmer, als seine Haushälterin ihn am Morgen nach dem Besuch der Schwiegertochter entdeckte? Die Auffindesituation spricht dafür, dass er die ganze Nacht dort saß, auch, weil er die Kleidung trug, die er am Tag zuvor schon anhatte.

Am Mittwoch beantragte die Verteidigung unter anderem ein weiteres neurologisches Gutachten über den aktuellen Gesundheitszustand des Seniors, der Tag und Nacht auf Pflegekräfte angewiesen ist. Dabei solle vor allem sein Sprachvermögen getestet werden – laut Verteidigung ist das deutlich besser als von einem neurologischen Sachverständigen im Prozess beschrieben wurde. Das Gericht schaute sich in diesem Zusammenhang ein Video an, das der Sohn des Arztes angefertigt hat. Er unterhält sich darin mit seinem Vater, fragt ihn etwa, ob er seine Enkel gerne sieht. „Nein“, antwortet der Vater und fügt auf Nachfrage hinzu: „Wegen des Trubels im Kopf.“ Einfache Sätze kann er sprechen, doch der Neurologe hatte im Prozess von „schwersten hirnorganischen Schäden“ gesprochen. Der Zustand des 81-Jährigen habe sich in all den Monaten nicht merklich gebessert. Er habe keinerlei Bewusstsein dafür, in welchem Zustand er sei.

Oberstaatsanwalt Blaut kommentiert die Antragsflut der Verteidiger und das Verneinen der möglichen Täterschaft ihrer Mandantin mit den Worten: „Es kann wohl nicht sein, was nicht sein darf.“