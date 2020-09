Festnahme der BAO Berg : Kölner Fahnder stoßen bei Chat-Auswertung auf weiteren Tatverdächtigen

Köln Fahnder der Ermittlungsgruppe BAO Berg haben in Sachsen-Anhalt einen 34-Jährigen festnehmen lassen, der im Verdacht steht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben.

Der Kölner Einsatzleiter ließ die Ermittlungsakte deshalb samt Beweismittel mit einem Polizeihubschrauber zu der zuständigen Polizeibehörde in Sachsen-Anhalt fliegen.

In der Wohnung des 34-jährigen Tatverdächtigen stellten Polizisten Kokain, Amphetamine und Ecstasy in nicht geringer Menge, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie PC-Technik und Datenträger sicher. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.