Missbrauchsprozess in Köln Wieder steht ein Kinderbetreuer vor Gericht

Die dunklen Haare unter einer Baseball-Kappe versteckt, die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen – so nimmt am Montagmorgen der Angeklagte Tobias W. zwischen seinen Verteidigern Platz. Als die Kameraleute Saal 7 im Kölner Landgericht verlassen haben, nimmt der 33-Jährige auf Bitte des Vorsitzenden Richters Christoph Kaufmann Kappe und Brille ab. Bis August wird nun vor der 2. Großen Strafkammer Kostenpflichtiger Inhalt erneut über einen Fall des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verhandelt. Wie im Wermelskirchen-Komplex soll auch der Kölner Tobias W. den Kontakt zu den Eltern seiner Opfer über Betreuungsplattformen hergestellt haben. Er arbeitete aber auch in Kölner Kindertagesstätten als Springer. Wenn zu wenig Personal da war, sprang er stunden- oder tageweise ein.