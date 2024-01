Auf Schrottplatz entdeckt So geht es den geretteten Hunden aus Köln

17 ausgewachsene Hunde, sieben Welpen, zwischen ihnen sieben tote Hunde auf einem heruntergekommenen Gelände in Rath/Heumar: Das hatten die Tierschützer und Mitarbeiter der Stadt Köln nicht erwartet, als sie sich am Sonntag, 14. Januar, nach einem Hinweis der Polizei das einem Schrottplatz ähnlichen Grundstück genauer ansahen. „Wir sind abgehärtet und sehen viel, aber auch wir geraten an unsere Grenzen“, schrieb der Tierschutzverein Köln-Porz. Sie mussten über die toten Hunde steigen, um sich den lebenden, zitternden Hunden zu nähern. Einige waren in unbeheizten Fahrzeugen eingesperrt, die die Feuerwehr öffnen musste. Auch fünf Hühner wurden sichergestellt.