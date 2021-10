Prozess um Kindstötung in Köln : „Es ist tot und liegt im Schrank“

Die Angeklagte verbirgt ihr Gesicht hinter einem Ordner. Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Heimlich bringt eine 22-Jährige in ihrem Elternhaus ein Kind zur Welt und tötet es. Am ersten Prozesstag in Köln gesteht sie. Sie habe Angst vor der Reaktion ihres Vaters gehabt. Schon die Schwangerschaft hatte sie geheim gehalten.

In den wenigen Augenblicken, in denen Sarah L. ihr neugeborenes Kind anschaute, nahm sie wahr, dass die winzige Nase des Mädchens so aussah wie ihre eigene. Sie habe dem Kind einen Kuss auf die Stirn gegeben. „In diesem kurzen Moment war alles friedlich“, heißt es in der Erklärung, die ihr Verteidiger verliest. Doch dann habe das Kind zu schreien begonnen und Sarah L. (Name geändert) sei in Panik geraten, ihre Eltern könnten wach werden und sehen, dass sie gerade in ihrem Kinderzimmer entbunden hatte.

Die 22-Jährige tötete ihre Tochter in der Nacht auf den 19. April 2021 – das räumt sie am ersten Verhandlungstag vor einer Schwurgerichtskammer im Kölner Landgericht ein. Wenn Mütter ihre Neugeborenen töten, tun sie das häufig, in dem sie das Kind einfach unversorgt lassen. Manche ersticken es auch. Dass eine Mutter brutal zuschlägt, hat die Oberstaatsanwältin in diesem Prozess in vielen Dienstjahren noch nicht erlebt, wie sie sagt. Sarah L. soll ihrer Tochter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, damit sie still ist. Die Nabelschnur hatte sie zuvor mit einem Cutter-Messer durchtrennt. Sie soll dem Mädchen eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und es schließlich mit ihrem Handykabel erdrosselt haben. Dann wickelte sie das tote Kind in einen schwarzen Kapuzenpulli und versteckte es in einer Schublade unter ihrem Bett. All das räumt sie ein. Aber sie streitet einen Tatplan ab, den die Staatsanwaltschaft ihr unterstellt. Sie habe aus Angst und Panik gehandelt. Vor allem aus Angst vor der Reaktion ihres Vaters.

Sarah L. war es offenbar gelungen, ihre Schwangerschaft komplett geheim zu halten – vor ihren Eltern, mit denen sie in einem Einfamilienhaus in Kerpen lebte, vor ihren Freunden, ihren Arbeitskollegen und vor dem Vater des Kindes, mit dem sie keine feste Beziehung hatte. Nachdem sie mit 18 schon einmal ein Kind abgetrieben hatte, sei ihr klar gewesen, dass sie das nicht noch einmal mache, wie ihr Verteidiger erklärt. „Mit der Verheimlichung der Schwangerschaft wollte sie eine Abtreibung verhindern.“ Doch was hatte sie stattdessen vor? Sarah L. sagt, sie habe das Kind anonym in einem Krankenhaus zur Welt bringen und es dann zur Adoption freigeben wollen. Sie sagt auch, sie habe sich über Babyklappen informiert, sei dann aber von der Geburt völlig überrascht worden. Sie habe geglaubt, das Kind komme erst in ein oder zwei Monaten.

Der Vater der Angeklagten soll sich im Zeugenstand an die neun Monate vor der Tat erinnern. „Es war ja Corona-Zeit“, sagt der 54-Jährige. „Wir waren viel zu Hause, haben ferngesehen und Spiele gespielt.“ Seiner Frau und ihm sei aufgefallen, dass Sarah „zugelegt“ habe, sie sei aber insgesamt dicker geworden, habe immer weite Klamotten getragen. „Ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass sie schwanger ist“, sagt er. Schon am Morgen des 18. April, einem Sonntag, habe Sarah über Bauchschmerzen geklagt und sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Sie sei weder zum Kuchenessen gekommen noch habe sie abends „Tatort“ mit den Eltern schauen wollen. Gegen 23 Uhr habe er noch einmal nach ihr gesehen. „Sie lag im Bett und wollte, dass ich die Tür zumache.“

Am nächsten Morgen zwangen die Eltern ihre Tochter, die verschlossene Zimmertür zu öffnen. Im Bett lag das blutverschmierte Messer, Sarah L. war schwach. „Alles war mit Blut versaut“, sagt ihr Vater. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass die junge Frau gerade entbunden haben muss. „Wo ist das Baby?“, fragen sie. Und Sarah L. antwortete: „Es ist tot und liegt im Schrank.“