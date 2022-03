Unfall am Rosenmontag : 18-Jährige aus Düsseldorf in Köln von Zug erfasst und tödlich verletzt

Köln Eine junge Frau ist am Rosenmontag in Köln in der Nähe des Aachener Weihers von einer voll besetzten Regionalbahn erfasst worden. Sie starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Nach Angaben der Kölner Polizei geschah der Unfall am Montagabend in der Nähe einer Gleisüberführung der Deutschen Bahn nicht unweit des Aachener Weihers in der Kölner Innenstadt.

Die Kölner Feuerwehr teilte mit, dass sie um 19.13 Uhr alarmiert wurde. Die junge Frau hatte sich offenbar auf den Gleisen aufgehalten. Warum, ist noch ungeklärt. Sie wurde von einer voll besetzten Regionalbahn erfasst. „Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte das Leben der Frau leider nicht gerettet werden“, teilte die Feuerwehr mit.

Rund 80 Personen wurden von der Feuerwehr aus der Bahn über die Gleise bis auf die Straße geführt. Einige wurde rettungsdienstlich betreut. Sowohl die Notfallseelsorge als auch das Team für psychosoziale Unterstützung der Feuerwehr waren eingebunden. Nach Angaben der Polizei war die Frau 18 Jahre alt und kam aus Düsseldorf.

(hsr)