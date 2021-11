Er stellte sich am Mittwochabend : 17-Jähriger soll Mann in Köln an Halloween erstochen haben

17-Jähriger soll Mann in Köln an Halloween erstochen haben

Er stellte sich am Mittwochabend

Köln Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 25 Jahre alten Mannes in Köln-Bickendorf hat sich nun ein 17 Jahre alter Kölner bei der Polizei gestellt. Eine Mordkommission hatte nach ihm gefahndet.

Der 17-Jährige steht nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht, den 25-Jährigen durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper getötet zu haben. Ein Richter verkündete den bereits bestehenden Haftbefehl wegen Totschlags am Mittwoch.

Nach Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission hatte die Staatsanwaltschaft bereits am Montagabend einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen beantragt und die Fahndung verstärkt. Der junge Mann befindet sich zurzeit in einer Jugendarrestanstalt. Der Beschuldigte schweigt zu den Vorwürfen und lässt sich anwaltlich vertreten.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen sowie dem Motiv für die Tat dauern weiterhin an. Die Mordkommission sucht Zeugen, die die vorausgegangene Auseinandersetzung der beiden Männer beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.