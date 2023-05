Meltem Kaptan will deutsche Küchen erobern Alles süper

Mit der Rolle einer Mutter ist sie quasi über Nacht zum gefeierten Star geworden, mit ihrer eigenen Mutter tritt sie nun an, auch die deutschen Küchen zu erobern: Schauspielerin und Comedienne Meltem Kaptan hat gerade gemeinsam mit ihrer Mama Meltek das Kochbuch „Meine Süperküche – Das Beste aus zwei Heimaten“ veröffentlicht. Bekannt geworden ist Kaptan mit der Hauptrolle im Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, in dem sie die Mutter des 2001 in Pakistan verhafteten und nach Guantanamo überführten Murat Kurnaz spielt, die jahrelang für die Freilassung ihres Sohnes kämpft. Für ihre engagierte Darstellung erhielt Kaptan 2022 nicht nur den Silbernen Bären der Berlinale, sondern auch den Deutschen Filmpreis und den Deutschen Schauspielpreis. Der Name Kaptan hat seither Gewicht in der deutschen Filmszene.