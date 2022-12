Johann Lafer im ausführlichen Interview „Ich habe Whopper gegessen und war glücklich und zufrieden“

Man kann ihn nicht verfehlen. Schon auf der Hauptstraße, der Naheweinstraße, steht ein Schild, das auf seine Präsenz hinweist. Über einen Hinterhof in Guldental im Hunsrück, in der Nähe von Bad Kreuznach, gelangt man als Besucher dann zum „Johann“, wie Handwerker vor der Tür sagen. Der Koch empfängt in seiner Kochschule, wo der Tisch so weihnachtlich eingedeckt ist, dass man sich gleich zu Klößen und Gans niederlassen könnte. Während des anderthalbstündigen Gesprächs brummt Lafers Handy regelmäßig, er schaut aber nicht einmal drauf. Er bietet keinen Kaffee und kein Wasser an, sondern „einen schönen Kaffee“ und „ein schönes Wasser“. Johann Lafer ist bereit, er spricht jetzt über alles. Naja, fast. Zu seinem Kollegen Alfons Schuhbeck, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, sagt er kein Wort.