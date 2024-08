Koch, Impulsgeber, Vordenker Heiko Antoniewicz – Der Vorkoster der Nation

An einem Donnerstagnachmittag im Mai stehen zwei junge Köche an einem Hochtisch in einem Kölner Gewerbegebiet und trauen ihrer Zunge nicht. Sie schauen sich an, die Augen weit aufgerissen, und nehmen gleich die nächste Gabel. So also sehen Menschen aus, die gerade eine neue Dimension des Geschmacks erfasst haben.