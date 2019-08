Kostenpflichtiger Inhalt: „Haltung nicht professionell“ : Der Schlangenfänger von Herne

Foto: dpa/Caroline Seidel 6 Bilder Gefährliche Kobra in Herne entwischt.

Herne Nachdem in einem Wohnhaus in Herne eine giftige Kobra entflohen ist, geht die Suche nach dem Tier weiter. Ein Schlangenexperte erklärte vor Ort, dass die insgesamt 20 Schlangen „nicht professionell“ gehalten wurden. Die übrigen Tiere befinden sich noch immer in dem Mehrfamilienhaus.