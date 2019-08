Giftsschlange in Herne : Die Kobra erholt sich jetzt bei einem Reptilienexperten

Herne Tagelang hielt sie die Ruhrgebietsstadt Herne in Atem - jetzt ist die Giftschlange eingefangen. Doch viele Fragen bleiben offen. Wohin mit dem Reptil, und wer trägt die Kosten für den Sucheinsatz?

Die in Herne nach tagelanger Suche eingefangene, hochgiftige Kobra ist bis auf weiteres bei einem Reptilienexperten untergekommen. „Die Schlange ist wohlauf“, sagte Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Sie hat wahrscheinlich den stressigsten Tag ihres Lebens gehabt.“

Eine Bewohnerin hatte das Tier zunächst am vergangenen Sonntag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Die 30 Bewohner mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Sie durften nach dem Einsatz am Freitag zurück, sagte die Stadtsprecherin.

Suche bislang vergeblich : Feuerwehr dichtet wegen entlaufener Kobra Räume in Wohnhaus in Herne ab

Ein Biss der in Asien beheimateten Monokelkobra kann lebensgefährlich sein. Aus Sicherheitsgründen lag deshalb ein Gegengift in der Uniklinik Düsseldorf bereit. Auch am Freitag waren ein Notarzt und Rettungskräfte in der Nähe.