Anzeigen gegen Gaffer : Auto bleibt nach Unfall über Abgrund hängen

Koblenz Ein Koblenzer wurde am Abend bei einem Ufall leicht verletzt. Sein Fahrzeug hing halb über dem Abgrund. Die Polizei musste an der Unfallstelle Gaffer verwarnen.

Ein 24-Jähriger geriet am Dienstagabend in Koblenz auf der nassen Bundesstraße 9 ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Polizei Koblenz zufolge war er in Richtung Boppard unterwegs. Die Polizei teilte nach dem Unfall mit, dass der PS-starke Wagen in Höhe Tieftrog die Leitplanke durchbrach und als er zum Stehen kam und zur Hälfte über dem Abgrund hing.