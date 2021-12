Papier aus Hürtgenwald, gedruckt in Düren : Koalitionsvertrag besteht aus Eifeler Büttenpapier

Christian Lindner, (FDP) Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem unterzeichneten Koalitionsvertrag am Dienstag in Berlin. Foto: dpa/Bernd Von Jutrczenka

Düren Der Koalitionsvertrag wurde auf Büttenpapier aus der Eifel gedruckt. Für die Fabrik war es nicht der erste prominente Auftrag. Auch das Papier im Kondolenzbuch von Lady Diana kam aus Hürtgenwald. Wir haben mit dem Geschäftsführer gesprochen.

Als Olaf Scholz (SPD) mit Spitzenvertretern von SPD, FDP und Grünen am Dienstagmorgen den Koalitionsvertrag unterzeichnete, hielt der designierte Bundeskanzler feinstes Büttenpapier aus Nordrhein-Westfalen in den Händen. Das Papier stammt aus der Papierfabrik Zerkall in Hürtgenwald in der Eifel. Gedruckt wurde der Koalitionsvertrag in Düren. 20 Exemplare mit je rund 200 Seiten.

„Ich kann versichern, dass wir nichts verändert haben“, sagt Frank Schnorrenberg und lacht. Er ist Geschäftsführer der Druckerei Schloemer, wo das Regierungsprogramm der Ampel-Koalition am Montag in zwei Kartons abgeholt und nach Berlin gebracht wurde. „Das war ein ungewöhnlicher Auftrag und für uns natürlich eine besondere Ehre“, sagt Schnorrenberg. Da die Parteien den Vertrag nach dem Layout nochmal zum Korrekturlesen haben wollten, war der Zeitplan straff. „In Anlehnung an den Titel des Koalitionsvertrages ‚Mehr Fortschritt wagen‘ haben wir uns für eine offene Fadenheftung entschieden, die bunten Fäden wurden als Kontrast zum traditionellen Papier vernäht.“ Die Farben sind natürlich Rot, Grün und Gelb. Der Einband mit der Fadenheftung und Hardcover sowie farbigen Lesebändchen wurde in der Buchbinderei Brauns in Frechen gefertigt. Die Dürener Druckerei druckt schon seit 13 Jahren umweltfreundlich, benutzt keine Farben auf Mineralölbasis oder Lösungsmittel.

Für die Papierfabrik Zerkall war es nicht der erste prominente Auftrag. Schon das Büttenpapier für das Grundgesetz 1949 oder für den Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands stammt von der Eifeler Firma. Das edle Papier war auch schon in Kinos auf der ganzen Welt zu sehen – in Harry Potters Zauberbüchern. Und 1997 konnten Fans von Lady Diana einen letzten Gruß für die Prinzessin auf dem Papier hinterlassen, denn auch das Kondolenzbuch stammte aus der Papierfabrik Zerkall. Wie das Unternehmen an diese Aufträge kam, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. „Das lief damals über unsere Großhändler“, sagt einer der Geschäftsführer, Hans-Wilhelm Hambloch.

Die Papierfabrik Zerkall in Hürtgenwald. Foto: RPO/Hans-Wilhelm Hambloch

Dass seine Papierfabrik das Papier für den Koalitionsvertrag liefern wird, war lange vor der Wahl vereinbart. Der Dürener Bundestagsabgeordnete Dietmar Nietan, Bundesschatzmeister der SPD, hatte den Kontakt hergestellt. Als die Flut im Juli kam, wurde auch die alte Papiermaschine in der Fabrik zerstört. Das komplette Gebäude stand unter Wasser. „So eine Papiermaschine ist wie ein Oldtimer, es ist nicht leicht, die richtigen Ersatzteile zu finden“, sagt Hambloch. Das Büttenpapier für den Koalitionsvertrag war zu dem Zeitpunkt schon fertig und blieb unbeschädigt, weil es nicht im Erdgeschoss gelagert war. „Sonst wären wir in Schwierigkeiten gekommen.“ Die Produktion steht wegen der Flutschäden immer noch still.

Rot-Grün-Gelbe Fäden halten das Vertrag zusammen, auch die Lesebänder haben die Farben der Ampel-Parteien. Foto: RPO/Schloemer + Partner GmbH