Das Weißkopfsaki-Baby Mana krallt sich im Kölner Zoo an seiner Mama Liv fest. Der Nachwuchs kam am 13. Januar zur Welt und bewegt sich unter dem Schutz seiner Mutter an ihr hängend und kletternd über den Köpfen der Besucher vorwärts.

Das Foto ist vom 3. Februar 2022.