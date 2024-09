Tat in Recklinghausen Kneipenstreit eskaliert – Mordkommission ermittelt

Recklinghausen · Ein schwer Verletzter, eine Festnahme: Das ist das Ergebnis eines Streits in einer Kneipe in Recklinghausen. Was über den Vorfall bekannt ist.

23.09.2024 , 17:10 Uhr

Ein nächtlicher Kneipenstreit ist für beide Kontrahenten höchst unerfreulich ausgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei in Recklinghausen mitteilte, eskalierte eine Auseinandersetzung in der Nacht zu Montag zwischen einem 39-Jährigen und einem 65-Jährigen. Die Männer gerieten verbal aneinander, dann soll der Ältere sein Gegenüber mit einem Messer attackiert haben. Der 39-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 65-Jährige wurde festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.

