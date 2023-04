Was besonders gefragt ist „Knastladen“ in NRW verkauft 3000 Artikel im Monat

Ein „Hummelhotel“ für Insekten oder ein Nistkasten in Form einer Kuckucksuhr - mitunter ausgefallene Produkte für den Garten bietet der Online-Shop „Knastladen“ der Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen an. Die Artikel werden von Häftlingen hergestellt, insgesamt beteiligen sich 28 der 35 Justizvollzugsanstalten an dem Projekt. „Durch den Verkauf der Produkte erleben viele Gefangene erstmals eine positive Anerkennung ihrer Leistung“, sagt Maurits Steinebach, Sprecher der Landesjustizvollzugsdirektion in Düsseldorf. Die JVA Castrop-Rauxel koordiniert den Shop.