Klinikum in Würselen Motiv für Tötungsversuche eines Krankenpflegers noch unklar

Im Fall eines ehemaligen Pflegers des Rhein-Maas-Klinikums in Würselen, dem mehrere Tötungsversuche an Patienten vorgeworfen werden, ist das Motiv noch unklar. Derzeit dauerten die Ermittlungen zu den Taten an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag (23. Juli 2024) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aktuell sitzt der Mann wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.