Corona-Pandemie : Essener Klinikchef warnt vor „Welle der Ungeimpften“

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt wieder - auch in der Uniklinik Essen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen In der Universitätsklinik Essen, die bundesweit zu den größten Corona-Behandlungszentren zählt, sind die Covid-Zahlen im Juli und August deutlich angestiegen. Drei Viertel der insgesamt 142 Covid-Patienten aus diesem Zeitraum sind dabei ungeimpft gewesen.

Am 1. September seien in der Klinik 32 Covid-Patienten stationär behandelt worden, davon 18 auf Intensivstationen. Am Freitag waren es bereits 40 Covid-Patienten, davon 23 auf der Intensivstation. Im Juni seien es noch zwischen vier und sechs Covid-Patienten gewesen, am 20. August bereits 21 Patienten, davon neun auf der Intensivstation.