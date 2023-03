Kundgebungen und Demozüge Tausende Menschen demonstrieren in NRW für mehr Klimaschutz

Mehrere Tausend Menschen haben am 03. März 2023 in Nordrhein-Westfalen für mehr Klimaschutz demonstriert. Größere Kundgebungen und Demozüge gab es etwa in Köln, Bonn, Bochum und Dortmund. Vielerorts wurden die Kundgebungen zusammen mit der Gewerkschaft Verdi organisiert.

Eine Demonstrantin in Köln fordert Tempolimits.