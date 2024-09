„Globaler Klimastreik 2024“ Fridays for Future demonstriert in 20 NRW-Städten

Fridays for Future ruft für heute erneut bundesweit zum „globalen Klimastreik“ auf. In Nordrhein-Westfalen sind laut einer Übersicht Demonstrationen in rund 20 Städten geplant. In Köln etwa haben die Veranstalter laut Polizei 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen Protestzug angemeldet, in Düsseldorf 600 und in Dortmund 400. Aktionen sind außerdem beispielsweise auch in Aachen, Bielefeld und Bochum geplant.