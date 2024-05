Letzte Generation Polizei will 16 „Klimakleber“ zur Kasse bitten – bis zu 715 Euro Strafe

Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten sich am 12. August 2023 an drei verschiedenen Standorten auf Straßen festgeklebt. Am selben Tag war ein neuer Gebührenkatalog des Landes in Kraft getreten, der für bestimmte Einsätze der Polizei gilt. So kann die Polizei inzwischen zum Beispiel jemanden zur Kasse bitten, wenn er über ein Soziales Netzwerk zu einer „Ansammlung“ aufgerufen hat und die Beamten anrücken müssen. Oder weil durch „unmittelbaren Zwang“ eine Straße freigemacht werden muss - so wie in Bielefeld.