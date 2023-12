Auswertung des Innenministeriums Anstieg bei Klima-Protesten in NRW – 325 Straftaten bis Dezember

Für Unmut haben die Aktivisten in diesem Jahr auch mit einer hohen Zahl an Klebeaktionen auf den Straßen in NRW gesorgt. In der Regel kleben sich die Aktivisten mit Sekundenkleber am Asphalt fest; dieser wird meist durch Öl gelöst, das mithilfe eines Spatels oder Pinsels auf die verklebte Haut aufgebracht wird. Immer wieder musste die Polizei einschreiten. „Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und des Wachdienstes sind befähigt, festgeklebte Personen mittels Speiseöl und geeignetem Werkzeug von der Straße zu lösen“, sagte der Sprecher des NRW-Innenministeriums. Im Fall komplexerer Klebeverbindungen greift die Polizei dabei auf speziell fortgebildete und ausgerüstete Kräfte der Technischen Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei zurück, die in Bochum, Köln und Wuppertal stationiert sind.