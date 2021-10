Ausgleich für Dienstreisen : Land NRW pflanzt 4500 Bäume als CO2-Kompensation

Düsseldorf Eine neue Aufforstung des Waldes bei Münster soll den Ausgleich bringen: Mit 4500 neu gepflanzten Bäumen will das Land Nordrhein-Westfalen einen Teil des CO2-Ausstoßes bei Dienstreisen kompensieren.

Die Landesregierung hat dafür südlich von Münster 23.000 Euro in die Aufforstung eines Waldstückes investiert, wie sie am Donnerstag mitteilte. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) stellten das Projekt gemeinsam vor.

Das Land will nach eigenen Angaben bis 2030 klimaneutral arbeiten. Neben der Sanierung von Verwaltungsgebäuden, dem Bezug von Ökostrom und neuen Photovoltaik-Anlagen investiert das Land ergänzend zu globalen Klimaschutzprojekten jetzt auch in heimische Wälder. Umgesetzt wird das Projekt durch das Landesumweltamt und den Landesbetrieb Wald und Holz. „Mit der Mischung von je mindestens vier Baumarten entwickeln wir klimafitten Wald und sichern seine großen Leistungen für Natur, Umwelt und Mensch am besten“, sagte der Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz, Andreas Wiebe. Laut Mitteilung hat das Land in den Jahren 2018 und 2019 rund 4700 Tonnen CO2 bei Dienstreisen verursacht.