Kleve: Syrer war unschuldig im Gefängnis

26-Jähriger war in Kleve inhaftiert

Blick in die JVA Kleve. (Archiv) Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Bei einem Feuer im Gefängnis von Kleve ist ein 26-Jähriger in der vergangenen Woche schwer verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Syrer wohl Opfer einer Verwechslung geworden war.

Der bei einem Feuer im Gefängnis von Kleve schwer verletzte Syrer hat laut Staatsanwaltschaft mehr als zwei Monate lang unschuldig hinter Gittern gesessen. Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt deswegen gegen mehrere nordrhein-westfälische Polizisten wegen Freiheitsberaubung, wie die Behörde am Freitag mitteilte. In der Zelle des 26-Jährigen war in der vergangenen Woche ein Brand ausgebrochen, den der Häftling vermutlich selbst gelegt hat.