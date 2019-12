Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess um Gruppenvergewaltigungen : Klever Staatsanwalt fordert bis zu siebeneinhalb Jahre Haft

Die Angeklagten beim Prozessauftakt im November im Amtsgericht Neuss (Archivfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kleve Der Prozess um Gruppenvergewaltigungen in Krefeld geht in seine Schlussphase. Die Plädoyers wurden vor dem Landgericht Kleve unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Am Freitag soll das Urteil fallen.